সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ ২০ অক্টোবর

সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ ২০ অক্টোবর
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ উপলক্ষে প্রস্তুত করা ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে ২০ অক্টোবর।
ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর সে তালিকার ওপর দাবি-আপত্তি জানানোর শেষ সময় দেওয়া হয়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তখন পর্যন্ত আসা আপত্তিগুলো বর্তমানে নিষ্পত্তির কাজ করছেন মাঠ কর্মকর্তারা। তা আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে শেষ করা হবে।
ইসি জানায়, খসড়া তালিকা অনুযায়ী সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪২ হাজার ৬১৮টি। বর্তমানে দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬১ লাখ ৬১ হাজার ২০১ জন ধরে গড়ে প্রতি তিন হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র রাখা হয়েছে।
এছাড়া, পুরুষ ভোটারদের ক্ষেত্রে প্রতি ৬০০ জনের জন্য একটি কক্ষ ধরে এক লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯টি ভোটকক্ষ এবং নারীদের ক্ষেত্রে প্রতি ৫০০ জনের জন্য একটি কক্ষ ধরে এক লাখ ২৯ হাজার ১০৭টি কক্ষসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে মোট ভোটকক্ষ দাঁড়াচ্ছে দুই লাখ ৪৪ হাজার ৪৬টি। তবে এ সংখ্যা কিছুটা এদিক-সেদিক হতে পারে।
