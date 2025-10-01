চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অভিযানে ১৪ মামলার আসামি আটক
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের মাদক কারবারি তোফায়েল আহমেদ ওরফে তোলাইয়াকে (৫২) আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বুধবার (১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের টাস্কফোর্স-৪ (৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) রাঙ্গুনিয়া সেনা ক্যাম্প সরফভাটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।
তোফায়েল দীর্ঘদিন এলাকায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, মাদক কারবার ও নানান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন। তিনি বহুল আলোচিত কামাল গ্রুপের প্রধান কামালের ছোট ভাই। তার বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও চন্দ্রঘোনা থানায় খুন, চাঁদাবাজি, মাদক ও চুরি-ডাকাতিসহ ১৪ মামলা রয়েছে।
আরও পড়ুন
গাজায় শান্তি আনবেন ‘হাতে লাখো ইরাকির রক্ত’ লেগে থাকা টনি ব্লেয়ার?
স্বস্তি ফিরছে খাগড়াছড়িতে
গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, সেনাবাহিনীর চিরুনি অভিযানের কারণে তোফায়েল সম্প্রতি সরফভাটা ছেড়ে হাটহাজারী উপজেলার মদুনাঘাট এলাকায় আশ্রয় নেন। বুধবার দুপুরে স্থানীয় জনতা তাকে আটক করলে খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তোফায়েলকে আটক করে।
পরে আইনগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাকে রাঙ্গুনিয়া দক্ষিণ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তোফায়েলের বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলোর পাশাপাশি নতুন অভিযোগও তদন্তসাপেক্ষে আইনি প্রক্রিয়ায় আনা হবে।
এমআরএএইচ/কেএসআর/জিকেএস