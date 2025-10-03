  2. জাতীয়

বৃষ্টিতে ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি, ৩ নম্বরে লাহোর

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
বৃষ্টিতে ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি হয়েছে/ছবি জাগো নিউজ

বায়ুদূষণের শীর্ষে উঠে এসেছে মিশরের কায়রো। অপরদিকে, রাজধানী ঢাকার বায়ুর মানের সামান্য উন্নতি হয়েছে। শুক্রবার ছুটির দিন সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে বায়ুদূষণ কিছুটা কম।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে, বায়ুদূষণের শীর্ষে কায়রো আর ঢাকা রয়েছে ২৫ নম্বরে।

বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা কায়রোর দূষণ স্কোর ৩৫০ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কঙ্গোর কিনশাসা। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৫৩ অর্থাৎ সেখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

অপরদিকে, পাকিস্তানের লাহোর রয়েছে ৩ নম্বরে এবং এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৫২ অর্থাৎ সেখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

অন্যদিকে, ঢাকা রয়েছে ২৫ নম্বরে এবং দূষণ স্কোর ৬৬ অর্থাৎ এখানকার বাতাস মাঝারি বা ভালো মানের।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর।

১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

