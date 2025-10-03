ভোর থেকে রাজধানীতে ভারী বৃষ্টি, ভোগান্তি
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া সুস্পষ্ট লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে টানা দুদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ শুক্রবার (২ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাজধানী ঢাকায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এই প্রতিবেদন লেখার সময়েও বৃষ্টি হচ্ছিল।
এদিকে, ভারী বর্ষণের কারণে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শহরের অপেক্ষাকৃত নিচু সড়কগুলো পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে চলাচলে ভোগান্তিতে পড়তে দেখা যায় বিভিন্ন যানের চালক ও যাত্রীদের। তবে ছুটির দিন হওয়ায় রাস্তায় মানুষের চলাচল তেমন ছিল না।
এরআগে, দেশের আট বিভাগে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের আভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অফিস। বর্ষণের প্রভাবে ভূমিধ্বস ও জলাবদ্ধতার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়। আবহাওয়া অফিসের সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়, ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ভারী বর্ষণজনিত কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।
নিম্নচাপের প্রভাবে সাগর উত্তাল থাকায় গভীর সাগর ও সুন্দরবনের নদী-খালে মাছ ধরতে যাওয়া জেলে ও মাঝিদের নিরাপদে থাকার নির্দেশনা দেয় আবহাওয়া অফিস।
