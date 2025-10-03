টানা ছুটিতে আজও ফাঁকা ঢাকা
শেষ হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা, তবে শেষ হয়নি ছুটি। দেশে চলছে টানা চার দিনের ছুটি, যার তৃতীয় দিন আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর)। গত দুই দিনের তুলনায় আজ ঢাকায় জনসমাগম আরও কম, নগরী যেন একেবারেই ফাঁকা।
সকাল থেকেই শহরের সড়কে মানুষের উপস্থিতি খুবই সীমিত। বাজার করা কিংবা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও কম। তবে রিকশা ও অটোরিকশার চলাচল কিছুটা চোখে পড়ার মতো, যদিও যাত্রীর অভাবে অনেক চালক অলস সময় কাটাচ্ছেন।
সরকারি ছুটির তালিকায় দেখা গেছে, গত ১ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ফলে নগরজীবনের চিরচেনা ব্যস্ততা খানিকটা স্তিমিত।
ঢাকার মিরপুর, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, রামপুরা, বনানী, খিলক্ষেত ও উত্তরাসহ অধিকাংশ এলাকার সড়কেই একই চিত্র, সুনসান নিরবতা, যানজটহীন সড়ক।
কারওয়ান বাজারে বাজার করতে আসা কাজী সুজন জানান, শুক্রবার গাড়ির চাপ এমনিতেই কম থাকে। কিন্তু আজকের চিত্র যেন ঈদের দিনের মতো, রাস্তায় গাড়ি নেই বললেই চলে। বাজারেও মানুষের ভিড় অনেক কম।
মগবাজার মোড়ে কথা হয় রিকশাচালক আজিজুর রহমানের সঙ্গে। তিনি জানান, গত দুইদিন যাত্রী মোটামুটি ছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে খুব কম ভাড়া তুলতে পেরেছি, মাত্র ১০০ টাকার কিছু বেশি।
তবে কোথাও কোথাও অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য রিকশা ও অটোরিকশাই মানুষের ভরসা হলেও, যাত্রীর তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক চালক বেকার সময় পার করছেন।
ট্রাফিক পুলিশ বলছে, পূজা ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে নগরীর সড়কে চাপ একেবারে কমে গেছে।
তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) তানিয়া সুলতানা জানান, সাপ্তাহিক ও পূজার ছুটির প্রভাবে আজ শহরে যানবাহনের সংখ্যা কম। অধিকাংশ সিগন্যাল স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, যানজট নেই বললেই চলে।
চার দিনের এই ছুটিতে কর্মব্যস্ত রাজধানী যেন রূপ নিয়েছে নীরব নগরীতে। কোলাহলহীন ঢাকায় সড়কজুড়ে এখন শূন্যতার ছাপ।
