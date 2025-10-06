  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে কবরস্থান ও মসজিদ রক্ষায় আন্দোলনে রেলওয়েকর্মীরা

প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামে কবরস্থান ও মসজিদ রক্ষায় আন্দোলনে রেলওয়েকর্মীরা
বন্দর হালিশহর রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমির সামনে আন্দোলন করেন রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয়রা

চট্টগ্রামে মসজিদ, শতবর্ষী মাজার ও কবরস্থান রক্ষায় আন্দোলনে নেমেছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় এলাকাবাসী। নগরীর হালিশহর সিজিপিওয়াই কবরস্থান ও মসজিদ রক্ষায় লিখিত আদেশ না এলে পূর্বাঞ্চল রেল অফিস ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বন্দর হালিশহর রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমির সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ থেকে আন্দোলনকারীরা ৯ অক্টোবর পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়ে ঘোষণা দেন- এই সময়ের মধ্যে কবরস্থান, মসজিদ ও মাজার সংরক্ষণের লিখিত আদেশ না এলে রেলের পূর্বাঞ্চল অফিস ঘেরাও করা হবে। প্রয়োজনে সারাদেশের সব রেল অফিসে কর্মবিরতি ও কঠোর কর্মসূচিরও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, রেলওয়ের ২১ দশমিক ২৯ একর জমি বিতর্কিত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) নির্মাণের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। অথচ এই জমির মধ্যে রয়েছে ৩২ বছরের পুরোনো রেলওয়ে সিজিপিওয়াই কবরস্থান। যেখানে ৪৫০টির বেশি কবর, একটি মসজিদ, শতবর্ষী হযরত কুতুব বিল্লাহ শাহ (রহ.)-এর মাজার ও তিনটি জলাশয় রয়েছে। বিএস জরিপ অনুযায়ী কবরস্থানের আয়তন প্রায় পাঁচ একর বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।

রেলওয়ে জানিয়েছে, দাবির মুখে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাকে (চট্টগ্রাম)। সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা (চট্টগ্রাম) এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী-৩ (চট্টগ্রাম)। কমিটিকে অতি স্বল্প সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে মসজিদ ও কবরস্থানের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

