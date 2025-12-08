  2. খেলাধুলা

আমিরাতের লিগে যে অভিজ্ঞতা সাকিবের ক্যারিয়ারে প্রথম

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আমিরাতের লিগে যে অভিজ্ঞতা সাকিবের ক্যারিয়ারে প্রথম

দীর্ঘদিনের ক্রিকেট ক্যারিয়ারে সাকিব আল হাসান খেলেছেন বহু টি-টোয়েন্টির ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে। জাতীয় দল থেকে ব্রাত্য হয়ে যাওয়ার পরও খেলে যাচ্ছেন লিগগুলোতে। বর্তমানে খেলছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগে।

আমিরাতের এই লিগে খেলতে গিয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন তিনি। সাদা বলের ঘরোয়া, বিদেশি ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ মিলিয়ে ৮৭৯ ম্যাচের ক্যারিয়ারে প্রথমবার এমন অভিজ্ঞতা সাকিবের।

আইএল টি-টোয়েন্টিতে সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসে। এটি তার অভিষেক আসর লিগটিতে। অভিষেক আসরের অভিষেক ম্যাচেই শারজায় এমনকিছুর অভিজ্ঞতা হলো তার। শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে মাঠে আসেন সাকিব।

১০ ওভার শেষে মাঠে আসা সাকিব যখন ১৬তম ওভারের শেষ বলটি খেললেন, তখন তার রান ১২ বলে ১৬। কোনো চোট না পেয়েও উঠে যান সাকিব। ব্যাটিংয়ে নামেন কাইরন পোলার্ড।

টেলিভিশন সম্প্রচারে মাইক হেইসম্যান জানালে কৌশলগত কারণেই সাকিবকে উঠিয়ে নিয়েছেন এমিরেটস। যার অর্থ সাকিব রিটায়ার্ড আউট। সাকিব দ্বিতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে রিটায়ার্ড আউট হলেন।

২০১৯ সালের বিপিএলে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামার পরই তাকে তুলে নেওয়া হয় কোনো বল খেলার আগেই। তিনি খেলতেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে।

সাকিব তুলে নিলেও পোলার্ড রান করেছেন মাত্র ২ বলে ৪। শেষ চার ওভারে দলটি ৫৬ রান যোগ করে। ৮ উইকেটে ১৮৫ রান করা সাকিবের দল ম্যাচটি জিতেছে ৪ রানে। সাকিব বল হাতে ভালো করতে পারেননি, ২ ওভারে দিয়েছেন ২৭ রান

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।