শহীদ মিনারের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

শহীদ মিনারের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা (৬৫) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল খালেক বলেন, খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, আমরা স্থানীয়দের কাছে জানতে পারি নিহত ওই বৃদ্ধ ভবঘুরে প্রকৃতির। অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। সিআইডি ক্রাইমকে খবর দিয়েছি। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম পরিচয় শনাক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।
এমআরএম/জেআইএম