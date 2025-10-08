বাসচাপায় হেফাজত নেতা নিহত
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বাসচাপায় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মাওলানা মো. সোহেল চৌধুরী নিহতের ঘটনায় বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল থেকে হাটহাজারী-রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অফিসগামী মানুষ।
হেফাজতের কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক মাওলানা কামরুল ইসলাম কাসেমী জানান, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) শান্তিরদ্বীপ এলাকায় বাসচাপায় সোহেল চৌধুরী নিহত হন। এ ঘটনায় মামলা করতে গেলে পুলিশ ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’ হিসেবে এজাহার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এর প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে বিক্ষোভ ও অবরোধ চলছে।
হাটহাজারী মডেল থানার ওসি মনজুরুল কাদের ভূঁইয়া বলেন, ঘটনার পর হেফাজতের নেতাকর্মীরা সড়ক অবরোধ করেছেন। আমরা আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি। দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে।
এমআরএএইচ/এসএনআর/এএসএম