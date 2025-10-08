  2. জাতীয়

বাসচালকদের চোখ পরীক্ষার উদ্যোগ মালিক সমিতির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

দেশের সব গণপরিবহন চালক ও শ্রমিকদের চোখ পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও ভিশন স্প্রিং বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বেলা ১১টায় রাজধানীর ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সূত্র জানায়, দেশের গণপরিবহনের অনেক চালক ও শ্রমিক চোখের রোগে ভুগছেন। এতে বিভিন্ন সময় সড়কে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। আবার এ কারণে চালকরাও মানুষিক অসুস্থতায় ভোগেন। তাই দেশব্যাপী পরিবহন শ্রমিকদের চক্ষু পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কাজী মো. জোবায়ের মাসুদ জাগো নিউজকে বলেন, পরিবহন শ্রমিকরা হলেন পরিবহন খাতের প্রাণ। তারা সুস্থ থাকলে সড়কে শৃঙ্খলা আসবে। তাই তাদের জন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

