হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ অনুমোদন
বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ এর নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, এ অধ্যাদেশটির আরও কিছু বিষয়ে পর্যালোচনার পর আগামী যে কোনো উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে।
এমইউ/এসএনআর