  2. জাতীয়

হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ অনুমোদন

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ এর নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, এ অধ্যাদেশটির আরও কিছু বিষয়ে পর্যালোচনার পর আগামী যে কোনো উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে।

এমইউ/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।