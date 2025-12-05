  2. জাতীয়

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশের নীতিগত অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:০৯ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশের নীতিগত অনুমোদনের তথ্য জানান বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

কর্মক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

এ আইনটি চূড়ান্ত করতে একাধিক উপদেষ্টা ও মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি যত দ্রুত সম্ভব আইনটির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পেশ করবে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ তথ্য জানান।

