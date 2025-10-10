শাহজালালে হাতব্যাগ হস্তান্তর নিয়ে উত্তেজনা, মিললো ৬৫ ভরি সোনা

শাহজালালে হাতব্যাগ হস্তান্তর নিয়ে উত্তেজনা, মিললো ৬৫ ভরি সোনা
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গোপনে হস্তান্তর করতে যাওয়া একটি হাতব্যাগ থেকে ৬৫ দশমিক ২ ভরি সোনা জব্দ করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।
এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন মো. কবির হোসেন (৫৩) ও কুদ্দুছ (৪১)। তাদের মধ্যে কবির বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটর হিসেবে কর্মরত।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এপিবিএনের অপারেশনাল কমান্ডার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মোজাম্মেল বলেন, বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টা ২২ মিনিটে বিমানবন্দরের বহির্গমন এক নম্বর টার্মিনালের তিন নম্বর গ্লাস গেটের সামনে কবির গোপনে কুদ্দুছকে একটি ছোট হাতব্যাগ হস্তান্তর করছিলেন। তা দেখে উপস্থিত যাত্রীদের সন্দেহ হলে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
পরে ঘটনাস্থলে থাকা এপিবিএন সদস্যরা দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অফিসে নিয়ে যান। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি নীল রঙের ছোট ব্যাগের ভেতর থেকে চারটি সোনার বার ও অলংকারসহ মোট ৭৬১ গ্রাম (৬৫ দশমিক ২ ভরি) সোনা জব্দ করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বীকার করেন, স্বর্ণালংকারগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যাত্রীর মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল। পরে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিমানবন্দর ব্যবহার করে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে এসব সোনা তারা গ্রহণ করছিলেন।
এপিবিএন কর্মকর্তা মোজাম্মেল জানান, অভিযুক্ত দুজন দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরে সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত থেকে ‘রিসিভার’ হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। এ ঘটনায় শুক্রবার বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে।
মোজাম্মেল বলেন, ‘আমরা বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ দমনে নিয়মিত সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেকোনো ধরনের চোরাচালান রোধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
