বেনাপোল সীমান্তে সোনার ৯ বারসহ পাচারকারী আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি বেনাপোল (যশোর)
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানার পুটখালী সীমান্ত থেকে ভারতে পাচারের সময় ৯টি (এক কেজি ৪৯ গ্রাম) সোনার বারসহ মনিরুজ্জামান (৩৭) নামে এক পাচারকারীকে আটক করেছের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে তাকে আটক করা হয় পুটখালীর উত্তরপাড়া নামক স্থান থেকে।

জানা গেছে, আটক মনিরুজ্জামান পুটখালী উত্তরপাড়া গ্রামের কাদের আলী সর্দারের ছেলে।

খুলনা ২১ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক মো. সফিয়ার রহমানের নেতৃত্বে পুটখালী বিওপির একটি টহল দল পুটখালী উত্তরপাড়ার পাকা রাস্তার থেকে ৯টি সোনার বারসহ মনিরুজ্জামানকে আটক করে।

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত সোনার ওজন এক কেজি ৪৯ গ্রাম। যার মূল্য এক কোটি ৮০ লাখ ৫২ হাজার ২৪১ টাকা। উদ্ধারকৃত সোনার বারগুলো ট্রেজারি অফিসে এবং আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

