ডেমরায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ডেমরায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ঢাকার ডেমরার মাতুয়াইল এলাকার মুসলিম নগরের একটি বাসা থেকে মো. আফসার হোসেন সাকিব (২৬) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সাকিবকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পারভেজ হোসেন বাবু জানান, সাকিব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। পারিবারিক কলহের জেরে বাসার ভেতরে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে থাকেন তিনি। পরে স্বজনরা দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। পুলিশের সহযোগিতায় তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, সাকিবের নিজ বাসা রাজধানীর ওয়ারীর আর কে মিশন রোডে। তারা বাবার নাম সাজু আলম। তিনি
ডেমরার মাতুয়াইল মুসলিম নগরে পরিবার নিয়ে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতারের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম