কিশোরগঞ্জে হাওরে ফেরি চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে হাওরে ফেরি চলাচল শুরু

 

কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলের বালিখলা-শান্তিপুর-মিঠামইন রুটে ফেরি চলাচল আবার চালু হয়েছে। ফেরি চালু হওয়ায় হাওরবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পানি কমে যাওয়ায় ফেরি সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। সড়ক ও জনপথ বিভাগের অনুমোদনে মেসার্স ঐশী এন্টারপ্রাইজ আগামী তিন বছর ফেরি ও টোল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।

টোল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানটির মালিক আজহারুল ইসলাম ফকির রতন বলেন, যাত্রীদের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়ম মেনে পুরো কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সময়সূচি বজায় রাখা, ভিড় কমানো এবং ঘাট এলাকায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিল মোহাম্মদ ফয়সাল জানান, ঘাটগুলোর সেবার মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের নিয়মিত তদারকি চলছে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা- রুটটি আরও আধুনিক হলে বিশেষ করে ডিজিটাল টিকিটিং চালু হলে যাত্রী ভোগান্তি কমে যাবে। হাওরাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ এই রুটকে আরও সুবিধাজনক করতে প্রশাসন, ইজারাদার এবং স্থানীয়দের আগ্রহ বাড়ছে।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৫ মে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের কারণে কিশোরগঞ্জের ঘোরাউত্রা, ধনুসহ কয়েকটি নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। পানিবৃদ্ধির ফলে হাওরের সঙ্গে করিমগঞ্জের বালিখোলা ও চামড়াঘাট, মিঠামইনের শান্তিপুর ফেরিঘাট, ইটনার বড়িবাড়ি ও বলদা ফেরিঘাটের সংযোগ সড়ক তলিয়ে যায়। এতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হাওরাঞ্চলে চলাচল করা ফেরিগুলো বন্ধ করে দেয়।
