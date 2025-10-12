প্রেস সচিব
আর কোনো প্রতিরক্ষা সদস্যের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারির পরিকল্পনা নেই
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) শিগগির আরও শতাধিক সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে যাচ্ছে- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এমন খবরের দাবিকে ‘সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুজব’ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি জানিয়েছেন, আর কোনো প্রতিরক্ষা সদস্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পরিকল্পনা নেই।
শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, আইসিটির প্রধান প্রসিকিউটরের কার্যালয় থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে অতিরিক্ত কোনো প্রতিরক্ষা সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।
জনগণকে এমন বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রতি কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শফিকুল আলম লেখেন, এই অপপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের মধ্যে এবং বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা।
তিনি আরও লেখেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনকে ঘিরে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যেই এই দুষ্কর্মমূলক গুজব ছড়ানো হচ্ছে।
প্রেস সচিব এও স্পষ্ট করে জানান যে, সরকার সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) বিলুপ্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেয়নি। বরং সংস্থাটির কার্যক্রমকে ট্রান্সবর্ডার ও এক্সটার্নাল গোয়েন্দা তৎপরতার ওপর আরও বেশি মনোযোগী করতে সরকার সংস্কারের বিষয়ে ভাবছে।
