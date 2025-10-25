ফায়ার সার্ভিস
কালশীতে অগ্নিকাণ্ডে হতাহত ঘটেনি, ছিল পরিত্যক্ত মালামাল
রাজধানীর মিরপুরের কালশীতে বহুতল ভবনের যে তলায় আগুন লেগেছিল সেখানে শুধু পরিত্যক্ত মালামাল, পুরোনো ফার্নিচার ও কাগজপত্র ছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এক ব্রিফিংয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপপরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন এসব তথ্য জানান।
মো. ছালেহ উদ্দিন বলেন, রাত ১০ টা ১২ মিনিট নাগাদ আমরা একটা মেসেজ পাই যে মিরপুর-১১ নম্বরে বিবাহ বাড়ি কমিউনিটি সেন্টারের বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পল্লবী ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট এখানে আসে। তারা আগুনের ভয়াবহতা দেখে সাহায্য চায়। এরপর কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশন এবং মিরপুর ফায়ার স্টেশন থেকে আরও ইউনিট পাঠাই। আমাদের মোট সাতটি ইউনিট এখানে কাজ করে।
তিনি বলেন, আমরা ১২টা ৫ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনি। কিন্তু এখনো আগুন জ্বলছে, সম্পূর্ণ নির্বাপণ হয়নি। তবে আগুন এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ভেতরে আমাদের লোকজন কাজ করছেন। ভবনের দুই/একটা ফ্লোর খালি আছে। যেখানে আগুন লেগেছিল সেখানে শুধু পরিত্যক্ত মালপত্রে আগুন জ্বলছিল।
আরও পড়ুন
কালশীতে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৭ ইউনিট
কালশীর পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা কোনো হতাহতের খবর পাইনি। মনে হয় না যে কেউ আহত বা নিহত হয়েছেন। আর এই আগুন কী কারণে লেগেছিল, কত টাকার ক্ষতি হলো এটা আমরা তদন্তের পর বলতে পারবো।
এটি কোনো পোশাক কারখানা কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি আসলে পোশাক কারখানা কি না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। সেখানে পরিত্যক্ত মালামাল, পুরোনো ফার্নিচার ও কাগজপত্র ছিল। এই ভবনের কাউকেই আমরা এখনো পাইনি। আমরা আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ করে তারপর এখান থেকে যাবো। তবে আগুন এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে, আর বাড়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
এর আগে, ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান জানান, ওই ভবনের ছয়তলায় একটি পোশাক কারখানায় আগুন লেগেছে।
তিনি বলেন, রাত ১০টা ১২ মিনিটের দিকে আমরা আগুন লাগার খবর পাই। পরে ১০টা ২৭ মিনিটে আমাদের প্রথম ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বলে ওই সময় জানান তিনি।
এরপর রাত ১২টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
কেআর/ইএ