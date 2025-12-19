এনসিপি নেতা আদীব

প্রশাসন হাদির খুনীকে ধরতে পারে না অথচ জামায়াত-বিএনপিকে ঠিকই ধরেছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা মহানগর উত্তরে আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেছেন, ‘প্রশাসন দিনে দুপুরে হাদির হত্যাকারীদের ধরতে পারে না। অথচ এই প্রশাসন বিএনপি-জামায়াতকে ৪০ ফুট মাটির নিচ থেকে ধরেছে।

বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এসব কথা বলেন এনসিপি নেতা।

প্রশাসনে আওয়ামী লীগের সহযোগিদের দ্রুত চিহ্নিত করার দাবি জানায়ে আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, গোয়েন্দাসহ বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের সেটআপ রয়েছে। তারা নানাভাবে সরকারকে অকার্যর করছে। জুলাই অভ্যুত্থানে যারা নেতৃত্বে দিয়েছে তাদের কীভাবে চরিত্রহানি করা যায়, তাদের কীভাবে হত্যা করা যায় তারা এসব করছে।

