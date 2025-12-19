পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ওসমান হাদি সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো শোক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
শোকবার্তায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ওসমান হাদি সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন। তার সংগ্রামী ভূমিকা দেশের তরুণদের জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এক শোকবার্তায় উল্লেখ করেন, আধিপত্যবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শরিফ ওসমান হাদির সাহসী ভূমিকা আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য অমুল্য দিকনির্দেশনা। তার অকাল মৃত্যুতে সমাজ ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।
তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
