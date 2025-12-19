  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে দেড় মাসেও সন্ধান মিলেনি নিখোঁজ হাফেজার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে দেড় মাসেও সন্ধান মিলেনি নিখোঁজ হাফেজার

গাজীপুরে নিখোঁজ হওয়ার দেড় মাসেও সন্ধান মিলেনি পঞ্চাশ বছর বয়সী হাফেজার। এ ঘটনায় পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা বিরাজ করছে। থানায় জিডি করেও প্রতিকার মিলছে না।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরে নিখোঁজের মা ছাহেরা খাতুন ও ছোট ভাই শহিদুল ইসলামসহ স্বজনেরা গাজীপুর প্রেসক্লাবে এসে এমন অভিযোগ করেন।

তাদের অভিযোগ, গত ১ নভেম্বর বিকেল ৩টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের গাছা থানাধীন ছয়দানা এলাকা থেকে হাফেজা নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় হাফেজার ছোট ভাই শহিদুল ১ ডিসেম্বর গাছা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। কিন্তু দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনো তার কোনো সন্ধান দিতে পারেনি।

তারা জানান, হাফেজা বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। এখন তার সন্ধান না পেয়ে পরিবারের লোকজন চরম উৎকণ্ঠয় আছেন।

গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, নিখোঁজ হাফেজাকে উদ্ধারে দেশের বিভিন্ন থানায় বার্তা পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।