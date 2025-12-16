রাজধানীতে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর কদমতলী থানাধীন পলাশপুর জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকার একটি বাসা থেকে মালা আক্তার (৩০) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে একটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোছা. কামরুন নাহার জানান, আমরা খবর পেয়ে কদমতলীর পলাশপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন আবুল বাশারে ৬তলা বাড়ির ৩য় তলায় জানালার গ্রিলের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করি। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, আমরা স্বজনের কাছে জানতে পারি পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই নারী। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিহতের গ্রামের বাড়ি ফেনী সদর জেলার বেদবাবাদ শিলুয়া গ্রামে। বর্তমানে কদমতলীর পলাশপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন আবুল বাশারের ৬তলা বাড়ির ৩তলায় ভাড়া বাসায় স্বামী জিয়া উদ্দিনের সঙ্গে থাকতেন।
