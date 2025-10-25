  2. জাতীয়

সচিবালয়ের ভবনগুলোতে ফেলে রাখা পরিত্যক্ত মালামাল অপসারণের অনুরোধ

প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ সচিবালয়/ফাইল ছবি

অগ্নি-দুর্ঘটনা রোধসহ বিভিন্ন কারণে সচিবালয়ের ভেতরে ভবনগুলোর বিভিন্ন ফ্লোরের করিডোর, লিফট লবি, সিঁড়ি, ছাদ, জেনারেল টয়লেটসহ অন্যান্য স্থানে ফেলে রাখা আসবাবপত্র ও পরিত্যক্ত মালামাল অপসারণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবনগুলোর সামগ্রিক সৌন্দর্য নিশ্চিতকরণ, অগ্নিকাণ্ডের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ, দুর্ঘটনাকালীন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা রোধ এবং ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব রোধের লক্ষ্যে সচিবালয়ের ভেতরের ভবনগুলোর বিভিন্ন ফ্লোরের করিডোর, লিফট লবি, সিঁড়ি, ছাদ, জেনারেল টয়লেটসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফেলে রাখা আসবাবপত্র ও পরিত্যক্ত মালামালগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারণ করা প্রয়োজন।

এতে আরও বলা হয়, এর আগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যবহৃত ফ্লোরগুলোর করিডোর, লিফট লবি, সিঁড়ি, ছাদ, জেনারেল টয়লেটসহ অন্যান্য স্থানে ফেলে রাখা আসবাবপত্র ও পরিত্যক্ত মালামাল অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে গ্রহণে সচিবালয়ের সব মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে পত্র দেয়া হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ আসবাবপত্র ও পরিত্যক্ত মালামাল এখন পর্যন্ত অপসারণ করেনি বলে দেখা যাচ্ছে।

এ অবস্থায়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ভবনগুলোর বিভিন্ন ফ্লোরের করিডোর, লিফট লবি, সিঁড়ি, ছাদ, জেনারেল টয়লেটসহ অন্যান্য স্থানে ফেলে রাখা আসবাবপত্র ও পরিত্যক্ত মালামাল দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারণের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে অনুরোধ জানিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

