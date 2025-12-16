প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত: রিজভী
প্রাণীপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত বলে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (বাওয়া) প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের পরামর্শে প্রাণীপ্রেমী ‘রুহুল’-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ মন্তব্য করেন।
রিজভী বলেন, আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের কোনো প্রাণীকেই অকারণে সৃষ্টি করেননি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মানুষ, পশু, পাখি ও উদ্ভিদ— সবারই প্রয়োজন রয়েছে। আজ আমরা গাছপ্রেমী ও পাখিপ্রেমীর কথা বলি, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে প্রাণীদের খাদ্য দেওয়া ও পরিচর্যা করা একটি বড় নিয়ামত ও মানবিক কাজ।
তিনি আরও বলেন, অনেকেই পশু, বিশেষ করে কুকুরকে অবহেলা করেন; অথচ তারাই রাতে বিপদের সময় মানুষকে সতর্ক করে। বাঘ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সবাই পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় ভূমিকা রাখে এবং অনেক সময় দুর্বল প্রাণী এমনকি শিশুকেও হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করে।
মোহাম্মদপুরের ‘রুহুল ভাই’ সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও যেভাবে বিড়াল, কুকুরসহ বিভিন্ন প্রাণীর পরিচর্যা করছেন, তা শুধু প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা নয়, মানবতারও এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি আল্লাহর কাছে রুহুল ভাইয়ের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।
দেশের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রিজভী বলেন, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে দেশ আবারও অস্থিতিশীলতার দিকে ধাবিত হতে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
তিনি দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং সরকারকে সর্বদা সতর্ক থাকার তাগিদ দেন।
এসময় বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, রাওয়ার প্রতিনিধি আদনান আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ডা. জাহিদুল কবির জাহিদ, ঢাকা মহানগর পূর্ব ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক শেখ খালিদ হাসান জ্যাকিসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
মোহাম্মদপুরে প্রাণীপ্রেমী ‘রুহুল ভাই’ নিজ উদ্যোগে প্রায় ৩২ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয়ে কুকুর, বিড়াল ও বেড়ালজাতীয় প্রাণীদের নিয়মিত খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।
কেএইচ/এমএএইচ/