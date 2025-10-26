মেট্রোরেল বন্ধ ‘যান্ত্রিক ত্রুটি’র কারণে, জানালো কর্তৃপক্ষ
রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ কারণে আজ (রোববার) বেলা সাড়ে ১২টার পর থেকেইবন্ধ রয়েছে মেট্রোরেল চলাচল।
তবে বেলা ২টার পর মেট্রোরেল পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানায়, কারিগরি বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মেট্রোরেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। যাত্রীদের চলাচলে সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যধারণ ও সহযোগিতার জন্য যাত্রীসাধারণের প্রতি অনুরোধ করা হলো।
ফার্মগেট এলাকাটি তেজগাঁও থানার আওতাধীন। জানতে চাইলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন জাগো নিউজকে জানান, বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে শরিয়তপুরের নরিয়ার আবুল কালাম মারা গেছেন।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথেই মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। কখন চালু হবে তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
এর আগেও গত বছর সেপ্টেম্বরে ফার্মগেট এলাকায় বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়েছিল। ওইদিন প্রায় ১৪ ঘণ্টা মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। আজ কত সময় পর মেট্রোরেল চলাচল শুরু হবে তা সুনির্দিষ্ট করে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সূত্র জানাতে পারেনি।
ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, মেট্রোরেলের লাইনের নিচে উড়াল পথের পিলারের সঙ্গে রাবারের এসব বিয়ারিং প্যাড থাকে। এগুলোর প্রতিটির ওজন আনুমানিক ১৪০ বা ১৫০ কেজি। এসব বিয়ারিং প্যাড ছাড়া ট্রেন চালালে উড়াল পথ দেবে যাওয়া কিংবা স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ জন্যেই মেট্রোরেলের চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে ডিএমটিসিএল সূত্র জানিয়েছে।
এমএমএ/এএমএ/জেআইএম