এবার মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলছে

এবার মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলছে
এবার মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেলে যাত্রী পরিবহন সেবা চালু হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট থেকে এ সেবা চালু হয়।
মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানানো হয়।
এর আগে বিকেল ৩টায় আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা চালু করে ডিএমটিসিএল।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় ফার্মগেটে মেট্রোরেল পিলার থেকে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে যায়। এতে একজন পথচারী মারা যান। এরপর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। এখন আগারগাঁও থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ আছে। পুরো পথ কখন নাগাদ মেট্রোরেল চলাচল শুরু হবে তা সুনির্দিষ্ট করে জানায়নি ডিএমটিসিএল।
