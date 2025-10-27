  2. জাতীয়

ফরিদপুরে আইনজীবী মোসাদ্দেকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত চায় এলআরএফ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪১ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরে আইনজীবী মোসাদ্দেকের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত চায় এলআরএফ

আইন, বিচার, সংবিধান ও মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল'রিপোর্টার্স (এলআরএফ)
ফোরামের সদস্য এবং ফরিদপুর জেলার জজ কোর্টের এজিপি অ্যাডভোকেট মোসাদ্দেক আহমেদ বশির সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে ফরিদপুর শহরের কাছে বদরপুর (মন্ত্রীর বাড়ির কাছে) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

তবে মোসাদ্দেক বশিরের মৃত্যুর কারণ খুজে বের করতে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানিয়েছে সংবিধান, আইন, বিচার ও মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল'রিপোর্টার্স ফোরাম (এলআরএফ)।

রোববার এলআরএফের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি হাসান জাবেদ ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান। এলআরএফ নেতারা বলেন, মোসাদ্দেক আহমেদ বশিরের মৃত্যু নিয়ে নানা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। তাই এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা তদন্তের মাধ্যমে বের হওয়া উচিত।

জানা গেছে, মোসাদ্দেক বশির ফরিদপুরের কানাইপুর থেকে ব্যক্তিগত কাজ শেষে শহরের দিকে ফিরছিলেন। মোটর সাইকেলে ফেরার পথে একটি ট্রাক তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এদিকে সরকারি এই আইন কর্মকর্তার মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। নিহতের স্বজনরা জানান, তিনি অল্প দিনেই অনেক জনপ্রিয় আইনজীবী হয়ে উঠেন। তার জনপ্রিয়তা অনেকেই ভালোভাবে নিতে পারেননি। যা তিনি প্রায়ই স্বজনদের বলতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী অটোরিকশা চালক জানান, তার সামনে মোটর সাইকেলটি চলছিল। তার পেছনে থাকা একটি ট্রাক হঠাৎই অটো রিকশটিকে ওভারটেক করে মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে আঘাত করে চলে যায়। এতে করে মোটরসাইকেলের পেছনে বসা মোসাদ্দেক বশির ট্রাকে চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তিনি দুজনকে উদ্ধার করে ফরিদপুরের ৫০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মোসাদ্দেক বশিরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে আইনজীবী সমিতির সদস্যরা, স্বজনরা ভিড় জমান হাসপাতালে। সেখানে সৃষ্টি হয় হৃদয় বিদারক ঘটনার। বিষয়টিকে সহজভাবে নিচ্ছেন না কেউই। সবাই বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া–লেখা অবস্থায় সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। পড়াশোনা শেষ করে ঢাকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি। পরে ফরিদপুরে আইনপেশায় যুক্ত হন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সরকারি আইন কর্মকর্তা (এজিপি) হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি বাবা–মা, ভাই–বোন ছাড়াও স্ত্রী এবং তিন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তার বড় মেয়ের বয়স মাত্র ৬ বছর।

এফএইচ/এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।