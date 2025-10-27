এলডিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে চট্টগ্রামে শোভাযাত্রা
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নগরীতে কর্মসূচি পালন করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে নিউমার্কেট মোড় থেকে চট্টগ্রাম মহানগরের ১০ আসনের দলীয় মনোনীত প্রার্থী ফাহাদ চৌধুরী দিপুর নেতৃত্বে মহানগর যুবদলের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।
শোভাযাত্রাটি কোতোয়ালি থানা মোড় হয়ে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।
শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ফাহাদ চৌধুরী দিপু বলেন, বীর বিক্রম কর্নেল অলি আহমদ একজন সততার উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার সততা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা এলডিপির ছাতার তলে এসেছি। দল আমার নেতৃত্বে ও জনগণের সেবক হতে আমাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। আমি তার আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে যাবো।
শোভাযাত্রায় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর গণতান্ত্রিক যুবদলের সভাপতি আজহারুল ইসলাম অপু, সাধারণ সম্পাদক মো. এনাম উদ্দিন এনাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী, মোহাম্মদ দিদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মারুফ, আব্দুল আজিজ, মো. ফারুক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাপস বড়ুয়া কোতোয়ালি থানা গণতান্ত্রিক যুবদলের আহবায়ক মো. আরিফ, আকবর শাহ থানা গণতান্ত্রিক যুবদলের আহ্বায়ক আবু তাহের সওদাগর, সদস্যসচিব মো. আলম প্রমুখ।
