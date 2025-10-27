  2. জাতীয়

দুদকের অভিযান

বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করাতে পাঠাতেন কর্মকর্তারা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুদকের অভিযান/ছবি-সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নানা অনিয়ম ও চিকিৎসা সেবায় হয়রানির অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট রোববার (২৬ অক্টোবর) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালায়।

অভিযানে দেখা যায়, হাসপাতালের অভ্যন্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রোগীদের বাইরে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করাতে উৎসাহিত করছেন হাসপাতালের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

তদন্তে জানা যায়, হাসপাতালের কিছু স্টাফ হাসপাতালসংলগ্ন বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে রোগীদের বাইরে পাঠানোর মাধ্যমে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা নিচ্ছেন।

দুদক টিম আরও দেখতে পায়, হাসপাতালে রোগীদের জন্য সরবরাহ করা খাবার নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় রোগীদের নিজ উদ্যোগে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে আনতে বলা হয়।

এছাড়া, হাসপাতালের টয়লেট ও পরিবেশ যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় না বলেও অভিযানে নিশ্চিত হয় দুদক টিম।

অভিযান শেষে দুদক জানায়, পরিদর্শনে সংগৃহীত তথ্য, প্রমাণ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

