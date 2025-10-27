উত্তরা থেকে মতিঝিল মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক
দীর্ঘ ২২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পর রাজধানীর ফার্মগেট স্টেশন দিয়ে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে উত্তরা ও মতিঝিল থেকে একই সময়ে দুটি ট্রেন ফার্মগেট স্টেশনে আসে।
এর আগে পৌনে ১১টায় টিএমটিসিএল তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানায়, আজ (সোমবার) বেলা ১১টা থেকে উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনরায় চালু করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
সরেজমিনে দেখা যায়, উত্তরার দিক থেকে আশা প্রথম ট্রেন সিটে তেমন কোনো যাত্রী নেই। তবে মতিঝিলের দিক থেকে আসার ট্রেনটিতে যাত্রীতে ভরপুর ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে দুটি ট্রেনিং স্টেশন ছেড়ে গেছে। তবে ফার্মগেট স্টেশনে খুবই ধীরগতিতে ট্রেন দুটি ঢুকতে এবং বের হতে দেখা গেছে।
এর আগে ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারী নিহত হওয়ার ঘটনায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়। নিহত ওই পথচারীর নাম আবুল কালাম। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের নরিয়ায়।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথেই মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্ট্রেশন চালু করা হয়।
