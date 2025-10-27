বিয়ারিং প্যাড পড়ে হতাহতের ঘটনায় ডিএমটিসিএলের শোক

বিয়ারিং প্যাড পড়ে হতাহতের ঘটনায় ডিএমটিসিএলের শোক
রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। রোববার (২৬ অক্টোবর) রাতে ডিএমটিসিএলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এই শোক জানানো হয়।
শোকবার্তায় বলা হয়, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় ফার্মগেট মেট্রো স্টেশনের ‘এ’ গেট সংলগ্ন ৪৩৩ নম্বর মেট্রো পিয়ারের নিকট বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে গেলে জনাব আবুল কালাম আজাদ নামে একজন পথচারী নিহত হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। একই ঘটনায় দুইজন আহত হন। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।
আরও পড়ুন
ব্যয়বহুল মেট্রোরেলে নিরাপত্তাঝুঁকি
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড কী, বারবার খুলে পড়ছে কেন
ডিএমটিসিএলের পক্ষে এই শোক জানান পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলম।
এমএমএ/এএমএ/এএসএম