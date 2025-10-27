অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে অর্পিত সম্পত্তির ইজারা মূল্যের হার নির্ধারণ
অবাণিজ্যিক ও অলাভজনক উদ্দেশে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা দেওয়া অর্পিত সম্পত্তির ইজারা মূল্যের হার নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার।
সম্প্রতি এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুমোদনের পর এ পরিপত্র জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরিপত্রে অবাণিজ্যিক ও অলাভজনক উদ্দেশে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/দাতব্য প্রতিষ্ঠান/সরকারি প্রতিষ্ঠান/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা দেওয়া অর্পিত সম্পত্তির বিষয়ে পৃথক কোনো নির্দেশনা ছিল না।
পরিপত্রে বলা হয়েছে, নির্ধারিত ইজারা মূল্য কার্যকরের পর থেকে দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে পারছে না বলে সরকারের গোচরে এসেছে। জাতি গঠন ও সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বিবেচনায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ইজারা দেওয়া অর্পিত সম্পত্তির ইজারা মূল্যের হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা সমীচীন।
এ অবস্থায়, শুধু অবাণিজ্যিক ও অলাভজনক উদ্দেশে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/দাতব্য প্রতিষ্ঠান/সরকারি প্রতিষ্ঠান/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা দেওয়া অর্পিত সম্পত্তির ইজারা মূল্যের হার নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়।
প্রতি শতক কৃষিজমি (স্থাপনার জমি ছাড়া) উপজেলা এলাকায় ২০ টাকা ও পৌর এলাকায় ৫০ টাকা। প্রতি শতক অকৃষি জমি (স্থাপনার জমি ছাড়া) উপজেলা এলাকায় ৩০ টাকা ও পৌর এলাকায় ৬০ টাকা।
প্রতি বর্গফুট কাঁচা ঘর (মেঝে কাচা/পাকা, টিনের বেড়া ও টিনের চাল) উপজেলা এলাকায় এক টাকা ৫০ পয়সা এবং পৌরসভায় ৫ টাকা। আধা পাকা ঘর (মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা ও টিনের চাল) উপজেলায় দুই টাকা পৌর এলাকায় ৬ টাকা এবং পাকা ঘর (দালান) উপজেলা এলাকার ৫ টাকা ও পৌর এলাকায় ৮ টাকা।
প্রতি শতক অকৃষি জমি (স্থাপনার জমি ছাড়া) সিটি করপোরেশন এলাকায় (ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ছাড়া) ৮০ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৬০ টাকা।
প্রতি বর্গফুট কাঁচা ঘর (মেঝে কাঁচা/পাকা, টিনের বেড়া ও টিনের চাল) সিটি করপোরেশন (ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ছাড়া) এলাকায় ৬ টাকা এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ১২ টাকা। আধা পাকা ঘর (মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা ও টিনের চাল) সিটি করপোরেশন (ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ছাড়া) এলাকায় ৮ টাকা এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৬ টাকা। পাকা ঘর (দালান) সিটি করপোরেশন (ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ছাড়া) এলাকায় ১০ টাকা এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ২০ টাকা।
আরএমএম/এএমএ/এমএস