  2. জাতীয়

দেশে ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ৭৬১: ইসি সচিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৯ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
দেশে ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ৭৬১: ইসি সচিব
ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করছেন নির্বাচন কমিশন এর সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, দেশের ভোটকেন্দ্র এখন ৪২ হাজার ৭৬১টি।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ‎মোট ভোটকেন্দ্র- ৪২ হাজার ৭৬১টি। এতে মোট ভোটকক্ষ রয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি। এরমধ্যে পুরুষ ভোটকক্ষ ১ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি। আর মহিলা ভোটকক্ষ ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০২টি।

‎নতুন রাজনৈতিক দল ও দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন এ সপ্তাহেই হবে বলেও জানান তিনি।

এমওএস/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।