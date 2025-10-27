দেশে ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ৭৬১: ইসি সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, দেশের ভোটকেন্দ্র এখন ৪২ হাজার ৭৬১টি।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, মোট ভোটকেন্দ্র- ৪২ হাজার ৭৬১টি। এতে মোট ভোটকক্ষ রয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি। এরমধ্যে পুরুষ ভোটকক্ষ ১ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি। আর মহিলা ভোটকক্ষ ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০২টি।
নতুন রাজনৈতিক দল ও দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন এ সপ্তাহেই হবে বলেও জানান তিনি।
এমওএস/এএমএ/এমএস