ফেসবুকে মেট্রোরেল দুর্ঘটনার ভুয়া ভিডিও, বিভ্রান্ত অনেকে

ফেসবুকে মেট্রোরেল দুর্ঘটনার ভুয়া ভিডিও, বিভ্রান্ত অনেকে
রাজধানীর ফার্মগেট মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরেক পথচারীও আহত হয়েছেন। মেট্রোরেলের মতো এমন জনপ্রিয় গণপরিবহনে দুর্ঘটনা নিয়ে বেশ সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অনেকেই এই দুর্ঘটনার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন।
তবে মর্মান্তিক এই ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু ফেইক বা এআই দিয়ে বানানো ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ভিডিও অনেকে সত্য ভেবে শেয়ারও দিচ্ছেন। আবার অনেকে এসব ভিডিও দেখে কমেন্টে আতঙ্কের কথা জানিয়েছেন।
ফেসবুকে স্বপন আহমেদ নামের এক ব্যক্তি এআই তৈরি একটি ভিডিও আপলোড দিয়েছেন। তার আইডিতে প্রায় ৫ হাজার ফ্রেন্ড (বন্ধু) রয়েছে। তার শেয়ার করা ভিডিওটি দেখেছেন ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রেনটি লাইন দিয়ে যাচ্ছে। আর ট্রেন লাইন তথা ভায়াডাক্ট বা উড়ালপথ ভেঙে নিচে পড়ছে। প্রাণ রক্ষায় মানুষ চিৎকার করে চারদিকে ছুটছে।
ওই ভিডিওতে অনেকের মতো কমেন্ট করেন তানিয়া সুলতানা নামের এক আইডি থেকে। কমেন্টে লেখা হয়, ‘কেউ কি বুঝতে পারছেন, যদি ট্রেনটা নিচে পড়তো তাহলে কি হতো?।’
হাবিবুর রহমান নামে আরেকজন লিখেন, ‘এটা কি আদৌও সত্য? সোর্স কি?’
একই ভিডিও গতকাল (রোববার) শেয়ার দিয়েছেন কবির চৌধুরী তন্ময় নামের আরেক ব্যক্তি। তার ভিডিওটি দেখেছেন ৭৫ হাজারের বেশি মানুষ।
