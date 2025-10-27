স্ত্রীসহ নাঈমুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক
নোটিশ জারির পরও সম্পদ বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব নাঈমুল ইসলাম খান ও তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম মামলা অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদক জানায়, দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পদের খোঁজে মাঠে নামে দুদক। জারি করা হয় সম্পদ বিবরণীর নোটিশ। আত্মগোপনে থাকায় সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় এ দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। একই সঙ্গে নাঈমুল ইসলাম খানের অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধানও চলমান রয়েছে।
গত ৭ জানুয়ারি নাঈমুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের কথা জানায় দুদক। নাঈমুল ইসলাম খান ও তার পরিবারের সদস্যদের ১৬৩টি ব্যাংক হিসাবের সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এসব ব্যাংক হিসাবে ৩৮৬ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।
দুদকে আসা আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নাঈমুল ইসলাম খান ও তার স্ত্রী-সন্তানদের ১৬৩টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। তারা এসব হিসাবে ৩৮৬ কোটি টাকা জমা করেছেন। এর মধ্যে ৩৭৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা উত্তোলন করে নিয়েছেন। বর্তমানে হিসাবগুলোতে ৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা জমা রয়েছে।
এছাড়া নাঈমুল ইসলাম খানের পরিবারের চার সদস্য ১২টি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন। এই কার্ডগুলো দিয়ে ২৮ লাখ টাকার বেশি লেনদেন করেছেন।
নাঈমুল ইসলাম খান বিদেশে অর্থপাচার করেছেন বলে সন্দেহ করছেন দুদক কর্মকর্তারা। প্রাথমিক তথ্য যাচাইয়ের পর তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।
দীর্ঘ প্রায় চার দশক সাংবাদিকতায় জড়িত নাঈমুল ইসলাম খান। তিনি দেশের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
গত ১৮ মার্চ নাঈমুল ইসলাম খান ও তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি এবং তাদের তিন সন্তান লাবিবা নাঈম খান, আদিভা নাঈম খান ও যূলিকা নাঈম খানের ১৬৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত।
এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নাঈমুল ইসলাম খান ও তার স্ত্রী-কন্যাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।
