গণপূর্তের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মঈনুলকে বাধ্যতামূলক অবসর
গণপূর্ত অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) ড. মো. মঈনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে।
তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে সোমবার (২৭ অক্টোবর) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) মঈনুল ইসলামের সরকারি চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় তাকে সরকারি চাকরি থেকে অবসরে পাঠানো হয়েছে।
সরকার জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন বিবেচনা করে ‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’ এর ধারা ৪৫ অনুযায়ী দেওয়া ক্ষমতাবলে তাকে সরকারি চাকরি থেকে অবসর দিয়েছে। তিনি বিধি অনুযায়ী অবসরজনিত সব সুবিধা পাবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে তাকে কি কারণে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে, সেই বিষয়ে প্রজ্ঞাপনে কিছু জানানো হয়নি।
