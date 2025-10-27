  2. জাতীয়

বিতর্কিত তিন নির্বাচন: অভিযোগ পর্যালোচনা কমিশনের মেয়াদ বাড়ল

প্রকাশিত: ১১:৪২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
আওয়ামী লীগের আমলে বিতর্কিত তিনটি নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুপারিশ দিতে গঠিত তদন্ত কমিশনের মেয়াদ এক মাস বেড়েছে। তদন্ত কমিশনের মেয়াদ ও প্রতিবেদন দাখিলের সময় আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

গত ২৬ জুন এ বিষয়ে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ২৯ জুলাই আরেকটি প্রজ্ঞাপনে কমিটিকে কমিশনে রূপান্তরের কথা জানানো হয়।

কমিশনের সভাপতি হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামীম হাসনাইন। কমিশনকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল।

নতুন করে মেয়াদ বাড়ানোর আদেশ আগামী ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। পরবর্তী সময়ে আর সময় না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।

কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে
দেশে–বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। এসব নির্বাচনে নানা কৌশলে জনগণের ভোট প্রদানের অধিকার ভূলুন্ঠিত করে সাজানো প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ দলকে নির্বাচিত করার জোরালো অভিযোগ রয়েছে।

তাই বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুপারিশ দিতে ‘দ্য কমিশন অব ইনকয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫৬’ এর আওতায় সরকার এ কমিশন গঠন করলো।

কমিটির বাকি ৪ সদস্য হলেন—সাবেক অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১) শামীম আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক (সুপণ), ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার তাজরিয়ান আকরাম হোসাইন ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মো. আব্দুল আলীম।

