চট্টগ্রামে ব্যানার টানানো নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত

চট্টগ্রামে ব্যানার টানানো নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত
চট্টগ্রাম নগরীতে সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের ছবিযুক্ত ব্যানার টানানো নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে সাজ্জাদ (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।
সোমবার দিবাগত গভীররাতে বাকলিয়া থানাধীন সৈয়দ শাহ রোডের মদিনা আবাসিকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি ও ব্যাপক সংঘর্ষ হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন।
নিহত সাজ্জাদ বাকলিয়ার তক্তারপুল এলাকার বাসিন্দা আলমের ছেলে। তাদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায়। তিনি সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের অনুসারী হিসেবে এলাকায় পরিচিত।
বাকলিয়া থানার ওসি ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, ‘সৈয়দ শাহ রোডে ব্যানার টানানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের বহিষ্কৃত নেতা এমদাদুল হক বাদশা ও বোরহান উদ্দিনের অনুসারীদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সৈয়দ শাহ রোডে সিটি মেয়র শাহাদাত হোসেনের ছবিসহ একটি ব্যানার টানায় বোরহানের অনুসারীরা। রাতে বাদশার অনুসারীরা সেটি নামিয়ে ফেলতে গেলে লোকজন নিয়ে বোরহান বাধা দেয়। এসময় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে নিহত সাজ্জাদসহ ৮-১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়।
