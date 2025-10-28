চট্টগ্রাম
লরির ধাক্কায় উল্টে গেলো ট্রেনের ইঞ্জিন, নিরাপত্তা কর্মী নিহত
চট্টগ্রাম মহানগরীর সাগরিকা এলাকায় লরির ধাক্কায় কনটেইনারবাহী ট্রেনের রেকের ইঞ্জিন উল্টে গেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে শামসুল হাই (৬০) নামের এক নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত শামসুল হাই চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলীর দিদার কলোনিতে বসবাস করতেন।
রেলওয়ে সূত্র জানা গেছে, ভোর ৪টার দিকে নগরের চট্টগ্রাম গুডস পোর্ট ইয়ার্ড (সিজিপিওয়াই) থেকে কনটেইনারবাহী ট্রেনটি ঢাকা আইসিডির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ভোর ৪টা ২০ মিনিটে সাগরিকার বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় একটি ট্রাক লরি দ্রুত রেললাইনে উঠে পড়ে সরাসরি ট্রেনের ইঞ্জিনে ধাক্কা দেয়।
এসময় ইঞ্জিন ও রেকের একটি কনটেইনার বগি লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রেনের রেকটি সিজিপিওয়াই স্টেশনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ঘটনার সময় সেখানকার গেট খোলা ছিল। এতে দ্রুতগামী ট্রাক লরিটি কনটেইনারবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় একজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, ট্রাক ও কনটেইনারবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে মালবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। লাইনটি শুধু মালবাহী ট্রেন ও কনটেইনার পরিবহনের জন্য ব্যবহার হয়। এতে যাত্রীবাহী কোনো ট্রেন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে না।
এমডিআইএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম