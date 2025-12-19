চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলা, আটক ১২

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলা, আটক ১২
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যু কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ড. রাজীব রঞ্জনের বাসভবনে হামলা করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এসময় পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, বিক্ষুব্ধদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ তিন-চার রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এসময় একজন পুলিশ সদস্য ও একজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের পাশের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশ কয়েকবার ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এখনো পর্যন্ত থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিক্ষোভকারীরা আশপাশে অবস্থান করছেন।
পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ সাংবাদিকদের জানান, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার বাসভবনে ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা বাসভবন লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। একপর্যায়ে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এসময় ১২ জন আটক হয়েছেন।
এমআরএএইচ/এএসএ