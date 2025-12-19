  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলা, আটক ১২

প্রকাশিত: ০৩:০৮ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যু কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ড. রাজীব রঞ্জনের বাসভবনে হামলা করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এসময় পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিক্ষুব্ধদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ তিন-চার রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এসময় একজন পুলিশ সদস্য ও একজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের পাশের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশ কয়েকবার ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এখনো পর্যন্ত থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিক্ষোভকারীরা আশপাশে অবস্থান করছেন।

পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ সাংবাদিকদের জানান, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার বাসভবনে ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা বাসভবন লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। একপর্যায়ে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এসময় ১২ জন আটক হয়েছেন।

