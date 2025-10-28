চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ মডেল থানার স্টোরে অগ্নিকাণ্ড
চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কক্ষের পাশের স্টোর রুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভোরে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম অফিসের উপ-পরিচালক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার ভোরে পাঁচলাইশ থানার ভেতরে আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করেছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, থানার স্টোর রুমে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে তা নির্বাপণ করা হয়েছে। বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
