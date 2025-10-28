  2. জাতীয়

ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
সায়েন্সল্যাবের পাশে মিরপুর সড়কে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে

রাজধানীর ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সায়েন্সল্যাবের পাশে মিরপুর সড়কে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, আজ (মঙ্গলবার) সকালে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে আইডিয়াল কলেজের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। এই ঘটনায় দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই সায়েন্সল্যাব ও আশপাশের এলকায় মহড়া দিতে থাকে।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আইডিয়াল কলেজের ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী সায়েন্সল্যাবের ম্যারিয়ট কনভেশন হলের গলিতে সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে জড়ো হলে পুলিশ তাদের সরে যেতে বলে। পরে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ মিরপুর সড়ক দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিলে শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে। পরে পুলিশ-শিক্ষার্থী ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ধাওয়া দিলে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের পাশের গলিতে ঢুকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

