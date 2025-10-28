আলী রীয়াজ
সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করতে সরকারকে পরামর্শ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করতে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অবিলম্বে এ বিষয়ে আদেশ জারির করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।
তিনি বলেন, যেসব সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়নে সাংবিধানিক নয়, সেগুলো অধ্যাদেশের দ্রুত বাস্তবায়ন করবে।
এছাড়া কিছু সুপারিশ যা নিয়ে ভিন্নমত নেই কিন্তু দাপ্তরিক নির্দেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব তা দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। জুলাই সনদ এ তিনটি ধাপে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
