ঝটিকা মিছিল
সাবেক পৌর মেয়রসহ আওয়ামী লীগের আরও ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আরও ৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।
গ্রেফতাররা হলেন— ঝালকাঠির নলছিটি পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র মো. ফারুক হোসেন (৬১), মো. রুবেল (২৮), মো. খোকন (৪০), মো. সাগর (৪০) ও মো. শান্ত (২৪)।
তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার বিকেল ৫টার দিকে ডিবি-ওয়ারী বিভাগের একটি দল রাজধানীর ভাটারা থানাধীন এলাকা থেকে রুবেল, খোকন, সাগর, শান্তকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রাজধানীর সবুজবাগ বাসাবো এলাকা থেকে ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করে ডিবি-গুলশান বিভাগ।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে ডিসি তালেবুর রহমান জানান, গ্রেফতাররা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার মিছিল ও সংগঠিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়াও তারা একটি সংগঠনের ব্যানার নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিএমপির এই কর্মকর্তা।
