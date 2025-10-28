  2. জাতীয়

আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল

প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
সচিবালয়ে বিএনপির প্রতিনিধিদল

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে সচিবালয়ে উপদেষ্টার দপ্তরে এ বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত রয়েছে। বিকেল ৪টা ২৮ মিনিটে প্রতিনিধিদলটি সচিবালয়ে উপদেষ্টার দপ্তরে উপস্থিত হয়।

বৈঠকে আলোচ্যসূচির বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা না গেলেও একটি সূত্র জানিয়েছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়গুলো নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।

বিএনপির সূত্রে জানা যায়, ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে সপরিবারে সৌদি আরব যাচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২০ নভেম্বর সেখানে যাওয়ার কথা রয়েছে তাদের। তারেক রহমান ওমরাহ শেষে ফের লন্ডনে ফিরে যাবেন। সেখান থেকে নভেম্বরের শেষ দিকে বা ডিসেম্বরের শুরুতে তার ঢাকার ফ্লাইট ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

