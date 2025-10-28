জুলাই সনদ
বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরিতে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেয় ঐক্য কমিশন
জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করতে ঐকমত্য কমিশন ছয় সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের সহযোগিতা নিয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রিয়াজ।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।
আলী রীয়াজ বলেন, রূপরেখা তৈরিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দুজন সাবেক বিচারপতি, তিনজন আইনজীবী ও একজন আইনের শিক্ষক। আইনি ভিত্তি প্রদান বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্দেশ করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অনুরোধের প্রেক্ষাপটে তারা এ বিশেষজ্ঞ দলের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়েছেন।
রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার প্রেক্ষাপটে সুপারিশগুলো তৈরি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
