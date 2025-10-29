  2. জাতীয়

৪৬০ কোটি টাকার এসপিসি পোল কিনবে সরকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৪ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
৪৬০ কোটি টাকার এসপিসি পোল কিনবে সরকার
এসপিসি পোল/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্পের আওতায় এক লাখ ২৬ হাজার ৩৫৬টি এসপিসি পোল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে ৪৫৯ কোটি ৭৯ লাখ ৮৪ হাজার ৪১০ টাকা।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ‘দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি প্রকল্প (উপাদান ২ এবং ৩)’ ১৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৫৮৫ টাকা পরামর্শক ব্যয় বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ বিভাগের এক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্পের আওতায় ৬৩ হাজার ১৭৮টি এসপিসি পোল কেনার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। পোল কেনার জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে দুটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। দুটি প্রস্তাবই কারিগরি ও আর্থিকভাবে রেসপনসিভ হয়।

দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি কর্তৃক সুপারিশ করা রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে- কনফিডেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার পিএলসি, ক্যাসেল কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড, পোলস অ্যান্ড কনক্রিয়েট লিমিটেড এবং রয়েল গ্রিন প্রোডাক্টস লিমিটেডের নিকট থেকে ২২৯ কোটি ৮৪ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭০ টাকায় ৬৩ হাজার ১৭৮টি এসপিসি পোল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে বৈঠকে ‘দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি প্রকল্প (উপাদান ২ এবং ৩)’ প্রকল্পের পরামর্শক ব্যয় ১৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৫৮৫ টাকা বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির পরিমর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যৌথভাবে রয়েছে- ওরিয়েন্টাল কনসালট্যান্ট, গ্লোবাল সিটিআই ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশনাল কোং এবং অ্যাকোয়া কনসালট্যান্টস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড।

প্রকল্পের চুক্তি মূল্য ১২১ কোটি ৭৯ লাখ ৭৬ হাজার ৪১৫ টাকা। এখন ব্যয় বাড়ানোর ফলে সংশোধিত চুক্তিমূল্য বেড়ে হয়েছে ১৩৫ কোটি ২৮ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ছিল চলতি বছরের ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ১০ মাস বাড়ানোর ফলে অতিরিক্ত ১৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৫৮৫ টাকা ব্যয় বাড়ানো হয়।

এমএএস/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।