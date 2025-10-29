  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে পুলিশে দিলো ছাত্র-জনতা

প্রকাশিত: ০৯:৫১ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ছাত্র-জনতার গণপিটুনির শিকার ছাত্রলীগ নেতা আসিফুর রহমান (নীল শার্ট পরিহিত)/ ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতাকে পিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্র-জনতা। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর কোতোয়ালি থানার হাজারী লেনে অবস্থিত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। পিটুনির শিকার আসিফুর রহমান (২৬) চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী পৌরসভা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে গরীর হাজারী লেনে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা আসিফুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে পথরোধ করেন। এসময় স্থানীয় লোকজনও সংঘবদ্ধ হয়ে আসিফুরকে বেধড়ক পিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানায় নেয়। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম বলেন, ছাত্রলীগের এক নেতাকে ধরে লোকজন আমাদের কাছে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কি-না তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

