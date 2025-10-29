  2. জাতীয়

নির্বাচনে সেনা ও নৌবাহিনীর ৯২৫০০ সদস্য মোতায়েন থাকবে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচনের সময় সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৯০ হাজার সেনাসদস্য মোতায়েন করা হবে/ফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে সেনা ও নৌবাহিনীর ৯২ হাজার ৫০০ জন সদস্য নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ৯০ হাজার ও নৌবাহিনীর সদস্য থাকবেন ২ হাজার ৫০০ জন। নির্বাচনকালীন দেশের প্রতিটি উপজেলায় সেনাবাহিনীর এক কোম্পানি সদস্য মোতায়েন থাকবে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সেনা কর্মকর্তারা এ তথ্য জানান।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।

প্রেস সচিব জানান, বৈঠকে নির্বাচনের আগের ৭২ ঘণ্টা ও পরের উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবীদের কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

