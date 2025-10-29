টিকটক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিইসির বৈঠকে ‘অপপ্রচার’ ঠেকাতে আলোচনা
নেতৃস্থানীয় ছোট ভিডিওর প্ল্যাটফর্ম টিকটকের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টিকটক দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান (পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিলেশন) ফেরদৌস মুত্তাকিম, টিকটকের বৈশ্বিক লিগ্যাল বিসনেস পার্টনার আদিল শাহ ও টিকটকের বাংলাদেশ প্রধান আবু নাঈম।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ঘিরে টিকটকের মাধ্যমে যেন কোনো ধরনের অপপ্রচার না করা হয়, সে বিষয়ে কথা বলতেই এ বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে।
বৈঠক বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো কথা বলেননি টিকটক প্রতিনিধিরা। এটিকে ‘সৌজন্যমূলক বৈঠক’ বলে এড়িয়ে যান তারা।
